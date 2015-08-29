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    Примера. «Барселона» справилась с «Малагой»

    Во втором туре Примеры в гости на «Камп Ноу» приехала «Малага», которая в прошлом сезоне не пропустила от «Барселоны» ни одного мяча.

    Отчетная встреча также не получилась для каталонцев простой, и благодарить за это нужно вратаря «Малаги» Камени, не раз спасавшего свою команду этим вечером. Пробить его «Барселоне» удалось лишь на 73-ей минуте, когда отличился не кто иной, как Томас Вермален. В итоге 1:0, и «Барселона» набирает шесть очков в двух матчах.

    Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур.

    Барселона (Барселона) – Малага (Малага) 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Вермален, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2015 23:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      NOVA 30 августа 2015, 00:26

      опять халява! скока можно?

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      Рейтинг: +10

      scooter999 > NOVA 30 августа 2015, 14:14

      Ой, ну я тебя умоляю. У Реала этой халявы уж никак не меньше, чем у Барсы. (И вообще было бы круто, если бы все гранды играли между собой в единой европейской суперлиге, чтобы у них был реальный интерес в каждом матче и борьба на равных с равными соперниками, а не с теми, кто рангом ниже). А так - я с тобой согласен - да, халява, но это у всех грандов во всех основных нац. чемпионатах.

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