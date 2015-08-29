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    РФПЛ. «Спартак» дома уступает «Анжи»

    Завершился матч седьмого тура РФПЛ, в котором «Спартак» принимал « Анжи».

    В первом тайме хозяева имели несколько моментов, чтобы забить, но вместо этого отличиться посчастливилось футболистам «Анжи»: на 27-ой минуте после неудачного выноса мяча Ребровым забил Эбесилио. Со счетом 0:1 команды ушли на перерыв.

    На 53-й минуте «Спартаку» удалось сравнять счет: пенальти реализовал Дмитрий Комбаров. Однако удача в этот вечер сопутствовала «Анжи», что и вылилось в итоговую победу махачкалинцев со счетом 1:2. Решающий мяч забил в конце встречи Жиров.

    Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур.

    Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Эбесилио, 27; 1:1 –Д. Комбаров (с пенальти), 53; 1:2 – Жиров, 86

    Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Широков, Попов (Ромуло, 88), Зе Луиш, Промес, Мовсисян (Джано, 72)

    Анжи: Песьяков, Гаджибеков, Жиров, Тигиев, Ещенко, Лазич, Леонардо, Мкртчан, Аруна (Маевский, 46), Эбесилио (Мутари, 65; Агаларов, 90+3), Алмейда.

    Предупреждения: Алмейда, 27; Эбесилио, 29; Попов, 30; Мкртчан, 68; Жиров, 71.

    Судья: Михаил Вилков

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2015 21:32
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +10

      mixich 30 августа 2015, 12:50

      Ты чей будешь?

      0
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      Рейтинг: +22

      gamid-11 30 августа 2015, 05:06

      РАНЬШЕ ИГРАЛИ ХОРОШО, НО НЕХВАТАЛО ВЕЗЕНИЯ,А СЕГОДНЯ И ИГРАЛИ НОРМАЛЬНО И ПОБЕДА . НАМ НУЖЕН ИГРОК В ЦЕНТРЕ ПОЛУЗАШИТЫ С ГЛАЗАМИ И ГОЛОВОЙ РАСПАСОВШИК, А ТО У НАС СЛЕПО ВСЕ В ЦЕНТРЕ. ОСОБЕННО ПРИЯТНО КОГДА ТАКОЙ ПОБЕДОЙ ЗАТЫКАЕШЬ РОТ ТЕЛЕВИЗИОНШИКАМ КОТОРЫЕ ПЕРЕД МАТЧАМ БЕЗ ШАНСОВ ДЛЯ АНЖИ ОТДАВАЛИ ПОБЕДУ СПАМУ. ЖРИТЕ ССУКИ ПОРАЖЕНИЕ РЕПОРТЕРЫ МОССКОВСКИЕ

      0
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      Рейтинг: +11

      ☆☆☆GROZNY-TEREK☆☆☆ 30 августа 2015, 04:06

      ПОЗДРАВЛЯЮ БРАТЬЕВ С ПЕРВОЙ И ЧЕСТНОЙ ПОБЕДОЙ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 30 августа 2015, 02:20

      Анжижканцы бойцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 29 августа 2015, 23:12

      спартак молодцы нужным курсом идёте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 29 августа 2015, 22:27

      Какая радость!!! два подарка за один день)))

      4
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 29 августа 2015, 22:16

      Спамочкам даже левый пеналь не помог...Анжи с победой!

      2
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      Рейтинг: +10

      vyaceslav 29 августа 2015, 22:03

      Виноваты тренеры, которые до игры высказывали опасения по результату матча. Поэтому так играла и команда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      dudarik 29 августа 2015, 22:01

      Не повезло сегодня.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      кайрат2701 29 августа 2015, 21:58

      Вот тебе и Аленичевский Спартак...

      2
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