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    Виллаш-Боашу грозит шестиматчевая дисквалификация

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может быть наказан длительной дисквалификацией за произошедший во время матча с «Крыльями Советов» (1:3) инцидент.

    Во время перерыва был показан повтор, на котором видно, как португалец толкает руками резервного судью Ивана Сараева. В том случае, если этот поступок будет отражен в протоколе встречи, специалисту грозит дисквалификация на шесть игр. Такое наказание прописано в третьем пункте статьи 95 дисциплинарного регламента.

    «Умышленный толчок, совершeнный Игроком или Официальным лицом Клуба, Официального лица матча до, во время и после матча — наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 14 Приложения № 1 к настоящему Регламенту», - гласит этот пункт.

    Если же в протоколе будет написано лишь об оскорбительном поведении тренера, то дисквалификация должна составить от двух матчей до четырех.

    «Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 12 Приложения № 1 к настоящему Регламенту», - говорится в пункте первом статьи 95.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.08.2015 21:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +16

      Viktor26 30 августа 2015, 12:31

      Раз толкал и высказывал значит не равнодушен к игре команды,хуже было бы если промолчал,все остальное фигня!!!

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      Рейтинг: +167

      астраханец 30 августа 2015, 01:35

      О хоспаде. Только не начинайте тут писать о заговоре против Зенита. Это же глупо

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 29 августа 2015, 21:53

      Мне рыжий никогда не нравился, в основном, из за своих интервью и постоянного нытья. Но сегодня он прав. Высказал "по делу", но бодаться с арбитром, конечно, не нужно было. Они, почему то, всегда правы. не хотелось бы чтобы наказали, хотя накажут. Это только ЦСКА всё можно. Слуцкий, в игре с теми же Крыльями, на судью так орал, что тот от страха чуть свисток не проглотил. Да и Дзагоев ему помогал. Тот вообще чуть не избил бокового. И ничего! А уж Акинфеев....! Кстати тоже не наказали. Серебряной медалькой, отобранной у Краснодара, отблагодарили.

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      Рейтинг: +32

      Патриот777 > Зенит 2015 29 августа 2015, 21:55

      просто зенит говно, смерись с этим

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Патриот777 29 августа 2015, 22:30

      говно цска,просто смиритесь

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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Зенит 2015 29 августа 2015, 22:39

      Звучит жалко

      1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > Зенит 2015 30 августа 2015, 00:28

      Че ты на ЦСКА гонишь?Вы за собой следите,Бомжатники вонючие!

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > Зенит 2015 30 августа 2015, 00:29

      В 8 туре разгром,не меньше,Зеньку ждет!

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > KosSidFCZP 30 августа 2015, 00:29

      За языком следи,дрянь мерзкая!Петушок бомжатский,фу фу фу(((

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      Рейтинг: +10

      МиШаНя Коняшка 29 августа 2015, 21:34

      Истеричка, а не тренер!Нужно уметь проиграть!

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      Рейтинг: +32

      Патриот777 > МиШаНя Коняшка 29 августа 2015, 21:39

      согласен

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