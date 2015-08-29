Виллаш-Боаш хотел уйти из «Зенита»

Не хорошая атмосфера творится в клубе. Интересно, почему это он в конце прошлого сезона хотел уйти, команда выиграла чемпионат, попали в ЛЧ. Сейчас надо доказывать себя на европейском арене. И хватит уже сетовать на лимит, можно подумать 2-3 игрока могут сверх кардинально изменить всю игру и т.д. У Зенита и так хороший состав, с нападающими только дефицит, ну у ЦСКА тоже нап практически один, и ничего, берут очки. Можно вспомнить 2012 год, когда были куплены Халк и Витсель, и Зенит сразу сверхуверенно ведь не заиграл, только потом.
После поражения от «Крыльев Советов» (1:3) главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что некоторое время назад пытался покинуть клуб.
«В конце прошлого сезона я попросил о том, чтобы покинуть свой пост, но клуб меня не отпустил. Я остаюсь профессионалом и продолжаю выполнять свою работу».
В ходе матча с «Крыльями» Виллаш-Боаша призывали к отставке поклонники «Зенита».