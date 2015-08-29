Виллаш-Боаш хотел уйти из «Зенита»

После поражения от «Крыльев Советов» (1:3) главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что некоторое время назад пытался покинуть клуб.

«В конце прошлого сезона я попросил о том, чтобы покинуть свой пост, но клуб меня не отпустил. Я остаюсь профессионалом и продолжаю выполнять свою работу».

В ходе матча с «Крыльями» Виллаш-Боаша призывали к отставке поклонники «Зенита».