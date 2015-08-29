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    Виллаш-Боаш хотел уйти из «Зенита»

    После поражения от «Крыльев Советов» (1:3) главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что некоторое время назад пытался покинуть клуб.

    «В конце прошлого сезона я попросил о том, чтобы покинуть свой пост, но клуб меня не отпустил. Я остаюсь профессионалом и продолжаю выполнять свою работу».

    В ходе матча с «Крыльями» Виллаш-Боаша призывали к отставке поклонники «Зенита».

    Источник: Sports.ru

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    29.08.2015 20:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 30 августа 2015, 04:52

      Не хорошая атмосфера творится в клубе. Интересно, почему это он в конце прошлого сезона хотел уйти, команда выиграла чемпионат, попали в ЛЧ. Сейчас надо доказывать себя на европейском арене. И хватит уже сетовать на лимит, можно подумать 2-3 игрока могут сверх кардинально изменить всю игру и т.д. У Зенита и так хороший состав, с нападающими только дефицит, ну у ЦСКА тоже нап практически один, и ничего, берут очки. Можно вспомнить 2012 год, когда были куплены Халк и Витсель, и Зенит сразу сверхуверенно ведь не заиграл, только потом.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 29 августа 2015, 22:26

      Я не понимаю, нахуя его держат? Если человек говорил, что цель Зенита - попасть в ЛЕ, если он уйти вообще хотел, на кой хуй он команде сдался? Вот теперь и сидите с новым просранным сезоном. Уже жопа показалась из-за горизнта, ждем ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 августа 2015, 21:11

      Да Зенит ничего не потеряет ,а с его составом он все равно будет на одних их первых позиций.Лишь бы только сами-пора перестать судей покупать.А то вы уже как ЦСКА стали.

      0
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      Рейтинг: +32

      Патриот777 > Диктор 29 августа 2015, 21:40

      пошёл нахрен цска всегда был, есть и будет сильнее зенита

      2
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      Рейтинг: +107

      AlexKane > Диктор 29 августа 2015, 22:11

      ЦСКА покупает судей гораздо чаще,к этому давно все привыкли

      -1
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      Рейтинг: +61

      3fire > AlexKane 29 августа 2015, 22:49

      Где ты видел это?

      0
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      Рейтинг: +61

      3fire > Диктор 29 августа 2015, 22:51

      Сегодня твой свинарник показал как умеет красиво падать в штрафной. Во встрече с ЦСКА точно такое же красивое падение изобразили. Артисты хреновы!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 августа 2015, 20:56

      Ты не профессионал,а рыжая девушка,которая постоянно плачет!Научись принимать поражения,а не винить весь мир,с таким составом Зенит должен рвать и метать.Вся страна видит какой ты бездарь,но конечно виноват лимит и т.д.Уйди раз хочешь,хоть тут будь мужчиной!

      0
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      Рейтинг: +14

      leva200683 29 августа 2015, 20:56

      ДАВАЙ ВАЛИ
      ЛУТШЕ ВЗЯТЬ МАРКЕВИЧА С ДНЕПРА(УКРАИНА)

      0
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > leva200683 29 августа 2015, 21:37

      Я смотрю ты его на всех ветках пиаришь. Он тебе заплатил, или ты это он и есть?)))

      1
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      Рейтинг: +14

      leva200683 > Foxitkuban 29 августа 2015, 21:44

      ПРОСТО ОН РЕАЛЬНО ХОРОШИЙ ТРЕНЕР И БЕЗ КРУПНЫХ И НЕ НУЖНЫШ ПРЕОБРЕТЕНИЙ МОЖЕТ ЗДЕЛАТЬ КОМАНДУ

      -1
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      Рейтинг: +14

      leva200683 > Foxitkuban 29 августа 2015, 21:51

      К ВАМ ПРИШЕЛ КОНАНОВ ИЗ УКРАИНЫ И ЗДЕЛАЛ КРАСНОДАР БОЕЗДАТНОЙ КОМАНДОЙ

      -1
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > leva200683 30 августа 2015, 00:06

      Кононов пришёл не из украины, а из Севастополя.

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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > leva200683 30 августа 2015, 00:07

      Но он бандера. Он не на видит Россию.

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      Рейтинг: +54

      Djazzz 29 августа 2015, 20:52

      поклонники Зенита)))))

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