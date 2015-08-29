Болельщики «Зенита» потребовали отставки Виллаш-Боаша

Российский футбол мёртв. Теплая лига. Погрязшая в больших деньгах. Ничего кроме хорошего контракта, мало кого интересует. Ребята зажравшиеся. Без спортивной идеи. И начинается это всё с руководства. Зенит меня в последние годы вообще убивает. Такие огромные деньги потрачены на легионеров. Спорт школы стоят на месте. Ни одного нового Аршавина, Денисова. Смотришь на игру в еврокубках и понимаешь что 1/4 это потолок, а иногда 1/8. На носу чемпионат мира, кто там будет играть, страшно представить.
В ходе матча седьмого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (1:3) фанаты питерского клуба призвали главного тренера Андре Виллаш-Боаша покинуть свой пост.
Призывы раздавались в привычной для футбольных фанатов форме кричалок, содержавжих нецензурную лексику.