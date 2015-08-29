Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Болельщики «Зенита» потребовали отставки Виллаш-Боаша

    В ходе матча седьмого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (1:3) фанаты питерского клуба призвали главного тренера Андре Виллаш-Боаша покинуть свой пост.

    Призывы раздавались в привычной для футбольных фанатов форме кричалок, содержавжих нецензурную лексику.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2015 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      luisi 30 августа 2015, 14:30

      Российский футбол мёртв. Теплая лига. Погрязшая в больших деньгах. Ничего кроме хорошего контракта, мало кого интересует. Ребята зажравшиеся. Без спортивной идеи. И начинается это всё с руководства. Зенит меня в последние годы вообще убивает. Такие огромные деньги потрачены на легионеров. Спорт школы стоят на месте. Ни одного нового Аршавина, Денисова. Смотришь на игру в еврокубках и понимаешь что 1/4 это потолок, а иногда 1/8. На носу чемпионат мира, кто там будет играть, страшно представить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      SekatoR 30 августа 2015, 04:59

      Время Семака подходит)) правда обезьяны повалят наверное, да и хер с ними

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 30 августа 2015, 01:39

      Тренер какой то странный... как будто не знал в какую страну он едет. Учился бы лучше выжимать лучшее из того, что есть, а не просить и хныкать. Вон КББ из никакущего Ростова крепкого середняка сделал. И не плачет, не ноет. Работает одним словом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 29 августа 2015, 23:34

      У всех неудачи бывают. В Питере у болельщиков что ли принято так? Когда команда побеждает-хвалят и возносят тренера. Стоит только наступить черной полосе - так им сразу отставку подавай. Вилаш Боаш даже не поработал толком.
      Болельщикам Зенита надо брать пример с ЦСКА. Там тренера любят,уважают и ценят всегда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 29 августа 2015, 22:29

      Позор Боашу. Отовсюду шпыняют. Челси, Тоттенхэм... Даже в Зенит уже обсирается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 августа 2015, 20:57

      Пора.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11