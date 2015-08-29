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    Лига 1. «Лион» громит «Кан»

    Завершилась встреча четвертого тура Лиги 1, в которой «Кан» принимал «Лион».

    «Лион», не очень удачно начавший этот сезон, сполна отыгрался на «Кане» за неудачи в прошлых матчах. Особенно отвел душу Набиль Фекир, который сделал в этой игре хет-трик. Довершил разгром Клаудио Бове – 0:4, и «Лион» набирает семь очков.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.

    Кан (Кан) – Лион (Лион) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фекир, 19; 0:2 – Фекир, 44; 0:3 – Фекир, 58; 0:4 - Бове, 87.

    Удаления: Да Силва, 74.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2015 19:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 29 августа 2015, 21:01

      Зенька,мыль жопу !!!

      1
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 29 августа 2015, 20:52

      Ну все, конец Зениту.

      1
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