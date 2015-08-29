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    РФПЛ. «Зенит» дома уступил «Крыльям Советов»

    После предыдущей осечки "Зенита" на "Петровском" в матче с "Краснодаром" ожидалось, что на домашнюю игру седьмого тура против "Крыльев Советов" питерцы выйдут сверхмотивированными и приложат все силы для того, чтобы оправдаться перед своими болельщиками за поражение от "быков". Однако удача снова оказалась не на стороне "зенитовцев". В составе "крылышек" блистал новобранец команды Йоан Молло, который отметился сразу тремя голевыми передачами. Халк не сумел реализовать пенальти на 61-ой минуте.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 - Габулов, 17; 1:1 - Надсон, 49 (в свои ворота); 1:2 - Корниленко, 52; 1:3 - Корниленко, 56.

    Нереализованный пенальти: Халк, 61 (Зенит)

    Зенит: Лодыгин, Кришито, Гарай, Нету, Смольников (Анюков, 74), Гарсия, Юсупов (Рязанцев, 46), Витсель (Данни, 62), Шатов, Халк, Дзюба.

    Крылья Советов: Конюхов, Концедалов, Надсон, Бурлак, Цаллагов, Таранов, Габулов (Симайс, 88), Померко, Молло (Бато, 83), Драгун (Горбатенко, 90), Корниленко.

    Предупреждения: Таранов, 27; Померко, 37; Кришито, 67; Конюхов, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2015 18:58
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    Комментарии131
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      tengizoff 30 августа 2015, 06:06

      Вот где договорняк! Зря на урал с тереком накинулись.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > tengizoff 30 августа 2015, 19:14

      лол, зачем Зениту катать договорняки, если у них Газпром?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 29 августа 2015, 22:09

      Зенька даже не смог забить левый пеналь!!!Хульк жжет (((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 29 августа 2015, 21:51

      ТАК ЧТО ЗЕНИТ НАДО ЧТО ТО МЕНЯТЬ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 29 августа 2015, 21:48


      Групповой этап 3 тур 20 октября, вторник 21:45 Зенит Лион
      ПРОС
      РЕТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 29 августа 2015, 21:48


      Групповой этап 1 тур 16 сентября, среда 21:45 Валенсия Зенит ПРОСРЕТ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 29 августа 2015, 21:48

      БАРСА ЕЩЕ 0-0 КАТАЕТ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 29 августа 2015, 21:47


      19 тур 01 марта, вторник Краснодар Зенит И ЧЕМПИОНСТВО ПРОСРАЛИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 29 августа 2015, 21:46

      Локомотив Зенит И ЕЩЕ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 29 августа 2015, 21:46

      25 сентября, пятница Спартак Зенит ЕЩЕ БОЛЬШЕ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      leva200683 29 августа 2015, 21:46

      12 сентября, суббота ЦСКА Зенит
      ОТРЫВ ВЫРОСТИТ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      slimline > leva200683 29 августа 2015, 23:09

      мозг себе вырАсти сначала клоун

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > slimline 30 августа 2015, 00:42

      О

      0
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