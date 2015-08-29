Бундеслига. «Штутгарт» крупно проиграл «Айнтрахту» и другие результаты

"Штутгарт" на своем поле крупно уступил "Айнтрахту". Отметим, что с 67-ой минуты хозяева играли в меньшинстве, с поля был удален вратарь Пжемислав Тытонь.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

Штутгарт – Айнтрахт (Франкфурт) - 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 - Глоушек, 11; 1:1 - Дидави, 30, 1:2 - Кастаньос, 42; 1:3 - Сеферович, 69 (с пенальти); 1:4 - Кастаньос, 87.

Аугсбург – Ингольштадт - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Леки, 63.

Кельн – Гамбург - 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 - Холтби, 47; 1:1 - Хосинер, 76; 2:1 - Модест, 81 (с пенальти).

Майнц - Ганновер-96 - 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 - Муто, 15; 2:0 - Муто, 29; 3:0 - Малли, 47.

Дармштадт - Хоффенхайм - 0:0 (0:0)