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    АПЛ. «Арсенал» минимально обыграл «Ньюкасл»

    Первый матч четвертого тура английской Премьер-лиги между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" получился не самым богатым на голы, зато очень напряженным. Уже на 16 минуте в составе хозяев был удален Александар Митрович, однако до конца тайма счет не изменился. Первое и единственное изменение на табло в этом матче своим автоголом на 52-ой минуте спровоцировал Фабрисио Колоччини.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур.

    Ньюкасл – Арсенал 0:1 (0:0)

    Гол: Колоччини, 52 (в свои ворота).

    Предупреждения: Сиссоко,3; Мбемба, 19; Товен, 26; Анита, 48; Вийналдум, 49; Касорла, 49; Колоччини, 90+2.

    Удаления: Митрович, 16.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2015 16:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 29 августа 2015, 20:56

      Обыграл полностью и безоговорочно - правда страдает и ОЧЕНЬ сильно пока результативность, но все поправиться

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