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    РФПЛ. «Динамо» обыгрывает «Уфу»

    В первом матче игрового дня седьмого тура российской Премьер-лиги московское "Динамо" без видимых проблем разобралось дома с "Уфой". Первый раз свое превосходство на табло хозяевам удалось зафиксировать под занавес первого тайма. После эффектной передачи пяткой Ионова, Козлов открыл счет матче. Во втором тайме Дьяков укрепил приемущество бело-голубых голом с 11-ти метровой отметки. Отметим, что этот гол стал первым для Дьякова в футболке "Динамо".

    Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

    Динамо (Москва) – Уфа (Уфа) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Козлов, 45+1; 2:0 – Дьяков, 58 (с пенальти).

    Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, Зобнин, Денисов, Катрич, Жирков (Левин, 83), Ташаев, Ионов.

    Уфа: Юрченко, Сухов, Тумасян, Осипов, Сафрониди, Пауревич (Марсиньо, 74), Засеев, Стоцкий, Зинченко, Галиулин (Фримпонг, 63), Пурье (Ханджич, 46).

    Предупреждения: Осипов, 57.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2015 16:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 29 августа 2015, 16:13

      Молодцы!

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