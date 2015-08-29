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    Дортмундская «Боруссия» предложила 20 миллионов евро за Ярмоленко

    Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в дортмундской «Борусии».

    Сообщается, что немецкий клуб очень заинтересован в игроке и сделал трансферное предложение в размере суммы отступных, прописанной в контракте игрока, и составяющей 20 миллионов евро. Ожидается, что 25-летний хавбек перейдет в новый клуб до понедельника включительно, если стороны согласуют все условия сделки.

    Напомним, ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Ярмоленко не будет продан, так как еще пригодится команде в Лиге чемпионов.

    Источник: ua.tribuna

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    29.08.2015 15:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Mandarin_misha 29 августа 2015, 21:56

      Боруссия явно лучше Сток Сити
      Может и повезет!
      Мхитарян какой Футбол показывает.

      Есть шансы

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