Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Валенсия» близка к подписанию Абденнура

    Защитник "Монако" Аймен Абденнур скорее всего продолжит карьеру в "Валенсии". Как сообщает источник, договоренность о трансфере уже достигнута. Марокканский центрбек должен стать заменой, ушедшему в "Манчестер Сити", Николасу Отаменди. Отмечается, что главный тренер "летучих мышей" Нуну Санту настаивает на приобретении еще одного центрального защитника, несмотря на недавнюю покупку на эту позицию Адерлана Сантоса.

    Напомним, ранее сообщалось об интересе к Абденнуру со стороны "Барселоны" и нескольких клубов Английской Премьер-Лиги.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2015 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11