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    «Динамо» - «Уфа»: составы команд

    Стали известны составы команд матча седьмого тура РФПЛ «Динамо» - «Уфа».

    «Динамо»: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов, Зобнин, Денисов, Катрич, Жирков, Ташаев, Ионов.

    Запасные: Шунин, Лещук, Левин, Живоглядов, Сарамутин, Обольский.

    «Уфа»: Юрченко, Сухов, Тумасян, Осипов, Сафрониди, Пауревич, Засеев, Стоцкий, Зинченко, Галиулин, Пурье.

    Запасные: Нарубин, Кацалапов, Верховцов, Никитин, Марсиньо, Фримпонг, Ханджич, Фомин, Диего Карлос, Семакин.

    Игра состоится в Химках на стадионе «Арена Химки». Начало встречи в 14:00.

    Источник: Soccerway

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    29.08.2015 13:32
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