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    Луческу: «Киевское «Динамо» сейчас примерно на одном уровне с «Челси»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу сравнил лондонский «Челси» и киевское «Динамо», которые сыграют друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Английский «Челси» – команда, которая обычно не ведет игру и диктует условия, а хорошо обороняется и ждет своих моментов в контратаках. Я думаю, что «Динамо» в своем нынешнем состоянии примерно на уровне «Челси». Поэтому считаю, что у киевлян хорошие шансы биться за первые два места», - заявил румынский специалист.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    29.08.2015 12:33
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +108

      Axidan 31 августа 2015, 14:04

      смешно вас читать. один из сильнейших тренеров среди стран СНГ на данный момент, если не сильнейший, и вы смеете такое писать про него? вы не фанаты, нет, вы быдло.

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      Рейтинг: +30

      Vitaliy97 30 августа 2015, 01:06

      Неадекватные, человек высказал своё мнение по этому поводу, правильное оно или нет будет видно по окончанию группового этапа. Луческу достиг В своей жизни того чего не достигли и не достигните вы все вместе взятые за всю жизнь, так что закройте свои рты остряки интернетные! Уверен что вы такие смелые только В интернете.

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > Vitaliy97 30 августа 2015, 07:08

      Да пошел ты на х.. укроп тупой.

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      Рейтинг: +30

      Vitaliy97 > Caesar555 30 августа 2015, 20:29

      Раз уж ты такой остряки то скинь хотябы свою ссылку вк посмотрим какой ты на самом деле!

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 29 августа 2015, 16:50

      башню у румына сорвало..

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 29 августа 2015, 16:48

      Интересно, что он курил, раз уж такое несет?

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      Рейтинг: +71

      stas-kst 29 августа 2015, 15:18

      интересное мнение....

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      Рейтинг: +11

      anvar 067 29 августа 2015, 15:14

      Вот лет через 5 может быть, нет а может даже через 3...

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      Рейтинг: +3

      Мяско на коляске 29 августа 2015, 14:29

      шлюхин сын и бендерский жополиз заткнись!!!!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 августа 2015, 14:27

      Идиот

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 29 августа 2015, 14:08

      Отрава украинства протравила слабый мозг Мирче Луческу.

      -

      Когда их разваливающаяся страна крякнется - упаси Боже кому-нибудь звать Луческу в РПЛ. Добра не будет.

      -1
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      Рейтинг: +57

      Tex 29 августа 2015, 13:52

      Ребята живут в своем собственном выдуманном мире - в прочем как и вся Украина!!!!

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