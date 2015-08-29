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    Видеотрансляция матча «Реал» - «Бетис» - на «Бомбардире»

    В первом туре «Реал» умудрился потерять очки в матче с новичком Примеры хихонским «Спортингом», так и не сумев забить гол. Сегодня мадридцы дома принимают «Бетис». Вторая подряд потеря очков с соперником, поднявшимся из Сегунды, для команды Бенитеса станет уже катастрофой.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» - «Бетис». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 23:30!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2015 22:21
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