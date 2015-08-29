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    Сегодня Ванкер пройдет медобследование в «Роме»

    Полузащитник «Динамо» Уильям Ванкер подпишет с «Ромой» трехлетний контракт, утверждает L'Equipe. За этот трансфер римляне заплатят динамовцам почти три миллиона евро.

    Сегодня 26-летний француз прибудет в Рим и пройдет медицинское обследование. Ожидается, что в ближайшие часы он подпишет контракт с итальянским клубом. В «Динамо» Ванкер перешел из «Стандарда» в 2014 году.

    В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 42 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи, в чемпионате России-2015/16 принял участие в одном матче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2015 11:52
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +40

      Oleg-7 29 августа 2015, 13:30

      по стопам Сейду пошёл

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    • ...
      Рейтинг: +25

      Dongun 29 августа 2015, 13:11

      Не жалко же. Одной нигой меньше, бем более бездарной.

      0
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