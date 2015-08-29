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    Ринат Билялетдинов: «Нашим детишкам будет сложно приспособиться к мощной игре «Ливерпуля»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о жеребьевке групповой стадии Лиги Европы, по итогам которой соперниками казанцев стали «Ливерпуль», «Бордо» и «Сьон».

    «Из Англии нам могла попасться только одна команда, и она попалась. Я очень доволен, потому что я несколько раз был на стадионе «Ливерпуля» «Энфилд Роуд», рядышком, буквально 800 метров, стадион «Эвертона» «Гудисон Парк». Когда там выступал сын, я при первой возможности наведывался в Ливерпуль. Город мне не чуждый, сама аура, атмосфера. Когда болельщики будут петь гимн «Ливерпуль, ты не будешь один», это дорогого стоит, это надо послушать. Это мощная команда английской направленности: движение, движение, атлетическая борьба. Очень сложно будет нашим детишкам приспособиться. Только Динияр представляет, что это такое. Он участвовал и в дерби с «Ливерпулем», знает, как противостоять этой мощной команде. Стиль определяют игроки. В той команде, когда я смотрел, играли Джеррард, Кейт. Там команда была под один стиль, сейчас немножко другой: молодые звездочки. Тут надо поизучать.

    Что касается «Бордо», не готов сразу дать анализ этой команды. Знаю, что там играл в своe время Алексей Смертин. Кавенаги после «Спартака» поехал туда. Что из себя представляет команда сейчас? В том году мы интересовались темнокожим нападающим, под два метра ростом. Мы просматривали, не знаю, остался ли он там сейчас.

    Швейцарский футбол – смотря какой кантон. Ближе к Германии одна направленность, ближе к Лугано итальянский стиль преобладает, ближе к Женеве французский. Стили, конечно, переплетаются, везде приветствуется скоростной атлетичный футбол. Подъeм швейцарского футбола во многом связан с чемпионатом Европы 2008 года. Он даeт свою отдачу все семь лет. Команда наверняка боевитая. Слабых команд нет, все научились играть. Другое дело, кто умнее, быстрее.


    Рад за ребят и рад жребию. Такие матчи часто не бывают. Отличная возможность сразиться с серьeзными клубами», - сказал Билялетдинов.

    Источник: ФК «Рубин»

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    29.08.2015 11:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12

      ZILANT 29 августа 2015, 22:24

      Оно и видно, что ты и сам нянечка еще.

      1
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 29 августа 2015, 12:38

      Судя по месту Рубина в чемпионате,реально детишки...

      1
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 29 августа 2015, 12:14

      если он своих игроков называет детишками, то я совсем не удивлен их турнирному положению...

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 29 августа 2015, 11:43

      К Бердыевскому Рубину Барселона приспособиться не могла, а тут только сыночек знает как играть

      3
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      Рейтинг: +101

      Ver 29 августа 2015, 11:32

      А зачем же приспосабливаться...играть нужно так, чтоб соперник приспосабливался...иначе побед не видать...

      2
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