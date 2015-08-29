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    Видеотрансляция матча «Спартак» - «Анжи» - на «Бомбардире»

    Подпирающий тройку лидеров «Спартак» сегодня в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги примет «Анжи», который не одержал ни одной победы, имея в активе лишь две ничьи. Как результат – последнее место махачкалинцев в турнирной таблице.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Анжи». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 19:30!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2015 19:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Edward52 29 августа 2015, 21:32

      Анжи молодцы, а Спартак как всегда бестолковый. Поздравляю Махачкалу.

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