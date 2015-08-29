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    Видеотрансляция матча «Челси» - «Кристал Пэлас» - на «Бомбардире»

    «Челси», после потери очков на старте продолжающий погоню за оторвавшимися конкурентами, сегодня в рамках 4-го тура Английской Премьер-Лиги встретится с «Кристал Пэлас», который с двумя победами в активе располагается выше команды Моуринью.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» - «Кристал Пэлас». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2015 16:25
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