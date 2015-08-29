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    Куликов: «Лично у меня нет сомнений в честности матча «Урал» - «Терек»

    Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, который был комиссаром матча «Урал» - «Терек», отметил, что соперники играли честно и боролись до конца

    Ранее некоторые букмекерские конторы прекратили принимать ставки на матч 7-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек», поскольку коэффициенты на победу грозненской команды были сильно занижены. В прессе появилась информация, что игра может быть договорной.
    «Команды своей игрой ответили тем, кто не верил в честность матча. Попытка посягнуть на честь клубов была предотвращена. Накануне игры я встречался с руководителями клубов, с тренерами, с капитанами команд. Конечно, все они были расстроены этими слухами. На игру я выходил с пониманием того, что, наверное, где-то меня можно обмануть. Однако лично у меня нет сомнений в честности матча, как, думаю, и у многих других, кто смотрел игру.

    «Двоих футболистов во время матча уносили на носилках. После матча я заходил в раздевалки, у некоторых игроков были кровоподтеки», - сказал Куликов.

    РФПЛ. «Урал» - «Терек». Все голы

    Источник: ТАСС

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    29.08.2015 10:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 29 августа 2015, 11:46

      Три белоруса пресекли договор

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