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    Мичел: «Генгам» показал мощную игру и задал высокий темп»

    Главный тренер «Марселя» Мичел назвал причины поражения в матче 4-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (0:2).

    «Мы проиграли много отдельных единоборств, – цитирует Le Figaro Мичела. – Не только в защите, но и в атаке. Это неожиданное поражение, но теперь нужно понять, что необходимо сделать. Знали, что «Генгам» физически мощная команда, которая старается давить. Темп был очень высоким. Мы же сделали все, что могли. Но у нас молодая команда, которой еще нужно настроить игру. Это быстро сделаем. Одно дело, когда не забиваешь, другое – когда не создаешь моменты. У нас они были».

    Лига 1. «Марсель» уступил «Генгаму»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2015 10:02
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