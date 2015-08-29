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    Капелло: «Для «Ромы» удобнее встретиться с «Ювентусом» сейчас, чем позже»

    Бывший тренер «Ромы» и «Ювентуса» Фабио Капелло отметил, что встреча этих соперников в самом начале сезона выгоднее для столичной команды.

    «Это будет очень важная и сложная встреча для обеих команд. Такой матч уже во втором туре выгоднее «Роме». С «Ювентусом» лучше встретиться сейчас, чем позже. Туринцами необходимо найти свою игру после трех серьезных летних потерь. Римляне – одни из фаворитов в борьбе за скудетто. Но им необходимо сделать важный психологический шаг вперед. А так у команды Руди Гарсия есть все, чтобы победить».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2015 08:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 29 августа 2015, 15:11

      Роме удобней вообще не встречаться с Ювентусом.
      Юве победит!

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