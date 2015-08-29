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    Моуринью: «Мы не можем винить только оборону в пропущенных мячах»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью отметил, что на тренировках делает акцент на отработке игры в меньшинстве. Напомним, что два из трех первых матчей в чемпионате Англии «синие» заканчивали вдесятером.

    «Мы подготовили несколько ситуаций в игре в обороне, когда защищаться приходится вдевятером, – цитирует Daily Mail Моуринью. – К тому же разработали ряд тактических аспектов, чтобы усилить команду. Я не просто работал с защитниками. Это касается всей команды, потому что обороняться должны все. Мы не можем винить только оборону в пропущенных мячах».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2015 08:45
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Поклонник Роналдиньо 29 августа 2015, 13:54

      Для этого есть Врачи ...
      Уходя прошептал Моуриньо

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