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    Васильев: «Рассчитываем, что мастерство и опыт Коэнтрау принесут пользу «Монако»

    Вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев прокомментировал аренду у «Реала» 27-летнего португальского защитника Фабиу Коэнтрау, который в минувшем сезоне провел за «Королевский клуб» девять матчей в чемпионате Испании, а также принял участие в четырех играх Лиги чемпионов, где отметился одной голевой передачей.

    «Мы очень рады видеть в своих рядах Фабиу Коэнтрау, – приводит официальный сайт клуба слова Васильева. – Мы рассчитываем, что его мастерство и недюжинный опыт принесут пользу команде. Его появление укрепит наш проект и усилит наши позиции в текущем сезоне».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2015 06:56
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