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    Антонов: «Все соперники «Габалы» чрезвычайно опасны и заслуживают уважения»

    Нападающий «Габалы» Алексей Антонов прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги Европы. Соперниками подопечных Романа Григорчука будут «Краснодар», дортмундская «Боруссия» и ПАОК.

    «Мы получили именно то, что хотели, – приводит официальный сайт УЕФА слова Антонова. – Соперники «Габалы» – сильные команды и известные клубы. Нас ждут шесть интересных матчей, каждый из которых будет крайне важным. Все оппоненты чрезвычайно опасны и заслуживают уважения».

    Российские клубы узнали соперников по ЛЕ, Конте был готов возглавить «Спартак» . Дайджест событий дня

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2015 06:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      AZERBAYCAN.. 30 августа 2015, 11:38

      в перед Габала.....

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