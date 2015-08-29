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    Ройтер: «Краснодар» должен быть доволен тем, что сыграет на переполненном огромном стадионе «Боруссии»

    Чемпион мира 1990 года в составе сборной ФРГ, а ныне спортивный директор «Аугсбурга» Штефан Ройтер поделился видением расклада сил в группе С.

    «Дортмунд очень силен, но «Краснодар» должен быть доволен тем, что сыграет на переполненном огромном стадионе. Знаю, о чем говорю, поскольку провел 12 лет на «Вестфалленштадионе» и всегда получал огромное наслаждение от самого выхода на поле. Да, соперникам там приходится несладко, но это и есть ощущение настоящего футбола. А так «Боруссия», конечно, фаворит группы.

    Кто главный претендент на второе место? Думаю, шансы «Краснодара» высоки», - сказал Ройтер.

    Российские клубы узнали соперников по ЛЕ, Конте был готов возглавить «Спартак» . Дайджест событий дня

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2015 06:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 29 августа 2015, 08:07

      Краснодар будет доволен, если выиграет на переполненном огромном стадионе "Боруссии"!!!!


      БАТЭ ведь однажды "Баварию" обыграл... так что нет ничего невозможного!!!!

      удачи Краснодару!!!!

      1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 29 августа 2015, 07:24

      Западнофалловыйстадион это круто! баки такой ещё не имели, но настоящий серебряный призёр и с третьего, навязанного ему РПЛ, места, поимеет этот фалло стадион вместе с их гейгерманцами.

      -1
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      Рейтинг: +47

      Ильин > Зенит 2015 29 августа 2015, 09:52

      Очень точно сказано! 100+

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