Рыжиков: «Я очень хотел попасть именно на «Ливерпуль»

Ты против Барсы из нищей гешпании выстоял, так чё тебе каких то англосаксов, давних врагов наших, опасаться. Они только из жуков идолов делать способны. Да и учёные говорят что островки эти, на которых эти англосаксы ютятся, утонут скоро в ласковых серых водах Атлантического океана. Во рыбы пожрут то! Уловы увеличатся, а значит японцы будут сыты и довольны и нам не потребуется Булаву в их сторону забрасывать за их желания наши острова отобрать.
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился своими впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы. Напомним, что казанцам предстоит сыграть с «Ливерпулем», «Бордо» и «Сьоном».
– Отличные страны, будет интересно играть и с англичанами, и с французами, и со швейцарцами. В этих противостояниях «Рубин» приобретет опыт. Я очень хотел попасть именно на «Ливерпуль». Почему? Потому что все знают антураж и ауру «Энфилда», пение гимна фанатами английского клуба. «Ливерпуль» сейчас один из ведущих клубов Англии, будет интересно.
– Наверное, немного жаль, что Джеррард уже не играет в английском клубе?
– Да, Джеррард – великий игрок, но, я не думаю, что у меня был бы шанс обменяться с ним футболками после матча. Вообще в «Ливерпуле» хватает качественных игроков.
– Английские клубы несерьезно относятся к Лиге Европы. Не переживаете, что против вас могут выставить второй состав?
– Отлично, будет больше шансов на победу. Нам все равно, если будет основный состав – хорошо, если второй – еще лучше. Все нормально.
– Что можете сказать о «Бордо» и «Сьоне»?
– Про «Бордо» слышал, про «Сьон» – не совсем. Помню только переигровку со «Спартаком», когда мерили ворота.
– С какого места выйдете из группы?
– Подождите, вот 11 декабря я вам отвечу, с кого места мы выйдем.