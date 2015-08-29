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    Асхабадзе: «В «Спартаке» Дзюбу все поддерживали, хотя он говорит обратное»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о том, что в «Спартаке» руководство было настроено против него.

    «Могла ли быть другая развязка у истории с Дзюбой? Нет. Артем принял для себя решение.

    А в «Спартаке» при разных тренерах он говорил одно и то же. Наверное, это не совпадение, если человек не может полноценно сработаться ни с одним специалистом. Видимо, «Спартак» не его команда.

    Хотя Артема всегда поддерживало и руководство, и болельщики. А тренеры доверяли, пусть Дзюба почему-то говорит обратное», – сказал Асхабадзе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.08.2015 00:34
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +9

      serz87 29 августа 2015, 13:39

      Да хватит об этом чмошнике уже писать!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 августа 2015, 10:11

      Дзюбу поддерживали в Ростове.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      мыцык 29 августа 2015, 09:06

      пинокио грёбаное!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      komandos99 29 августа 2015, 07:21

      нечистоту опять мусолят

      -1
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