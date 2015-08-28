Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев планирует усилить команду еще одним игроком

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев подвел итоги матча с «Амкаром» (1:0), а также рассказал о возможных приобретениях команды.

    – Неплохо сыграли, с желанием, – подчеркнул Бердыев. – Схему поменяли, немного стали более агрессивно действовать, но еще есть над чем работать. Мы ожидали от "Амкара" и вариант в три центральных защитника, и были готовы и к той, и к другой схеме.

    – Гаджи Гаджиев сказал, что игроки "Ростова" провоцировали соперников...

    – Провокаций я не видел. Игра складывалась как складывалась.

    – Как оцените дебют Нобоа?

    – Фактически он месяца четыре вообще не играл. В Греции он не провел ни одной игры. Поначалу были ошибки. Я всегда говорил, что Нобоа – это тот игрок, который сильно нам поможет. Ну и конкуренцию никто не отменял.

    – Верно ли, что вы арендуете у "Динамо" Ротенберга?

    – Да, мы заинтересованы в нем. Но это не значит, что он будет иметь какие-то преференции – просто нам нужны защитники. Еще одна позиция вполне возможна до конца трансферного окна.

    – Это позиция вратарская?

    – Вратарская тоже возможна.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2015 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      niki73 30 августа 2015, 23:23

      Курбан Бекиевич.... не уходите в Зенит. Вы потеряете много поклонников.Рано или поздно --- они ВАС тоже сменят. А Ростову ВЫ уже будете не нужны.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11