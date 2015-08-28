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    Примера. «Вильярреал» добился волевой победы над «Эспаньолом»

    Испанский «Вильярреал» любит потрепать своим болельщикам нервы, но нейтрального зрителя сегодняшний матч 2-го тура Примеры точно не оставил бы равнодушным. «Эспаньол» открыл счет уже на 5 минуте, и долгое время казалось, что за большие очки хозяева зацепиться не смогут. Счет сравнял Сольдадо лишь на 67 минуте, а в концовке встречи «желтая субмарина» смогла не только выйти вперед, но и создать себе отрыв: дубль на счету Бакамбу.
    Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур
    Вильярреал - Эспаньол (Барселона) - 3:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — Кайседо, 5; 1:1 — Сольдадо, 67; 2:1 — Бакамбу, 87; 3:1 — Бакамбу, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 23:37
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