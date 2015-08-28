Нобоа: «В «Ростов» приехал из-за Бердыева»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, забивший победный гол в матче 7-го тура РФПЛ с «Амкаром», объяснил причины своего перехода в ростовский клуб.

- Прессинг " Ростова" – это установка тренера или команда себя так хорошо готова?

- В первую очередь установка тренера. Именно благодаря ему и команде удалось выиграть этот матч.

- Вы приехали в "Ростов" из-за наставника, с которым работали в "Рубине"?

- Стопроцентов только из-за тренера. Мне нравится его работа и его методы.

- По ходу первого тайма ростовчане редко били издалека, ваш гол - это экспромт?

- Тренер всегда просит нас бить издалека. Попытался быстро пробить – получилось здорово.

- Ваш удар - это везение или метили в верхний угол?

- Скажем так, наполовину удача и техника. Получилось здорово.

- Пару слов о новой команде?

- Команда тепло приняла. Здесь собраны великолепные игроки, которые помогают адаптироваться. Моя цель – играть, адаптироваться и помогать "Ростову".

- Каков максимум "Ростова"? Планируете бороться за еврокубки?

- Самое главное идти шаг за шагом. Хорошо, что мы укрепились в верхней части таблицы - надо продолжать в том же духе.