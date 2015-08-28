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    Нобоа: «В «Ростов» приехал из-за Бердыева»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа, забивший победный гол в матче 7-го тура РФПЛ с «Амкаром», объяснил причины своего перехода в ростовский клуб.

    - Прессинг " Ростова" – это установка тренера или команда себя так хорошо готова?

    - В первую очередь установка тренера. Именно благодаря ему и команде удалось выиграть этот матч.

    - Вы приехали в "Ростов" из-за наставника, с которым работали в "Рубине"?

    - Стопроцентов только из-за тренера. Мне нравится его работа и его методы.

    - По ходу первого тайма ростовчане редко били издалека, ваш гол - это экспромт?

    - Тренер всегда просит нас бить издалека. Попытался быстро пробить – получилось здорово.

    - Ваш удар - это везение или метили в верхний угол?

    - Скажем так, наполовину удача и техника. Получилось здорово.

    - Пару слов о новой команде?

    - Команда тепло приняла. Здесь собраны великолепные игроки, которые помогают адаптироваться. Моя цель – играть, адаптироваться и помогать "Ростову".

    - Каков максимум "Ростова"? Планируете бороться за еврокубки?

    - Самое главное идти шаг за шагом. Хорошо, что мы укрепились в верхней части таблицы - надо продолжать в том же духе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 23:18
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