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    Орлов: «Жирков развяжет руки Халку»

    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что игрок «Динамо» Юрий Жирков в случае перехода в «Зенит» будет задействован в полузащите, а не обороне.

    «Если появится Жирков, это будет добавка для атаки. Почему-то все считают, что он должен поменять Доменико Кришито, но почему? На самом деле это полузащитник, скорее всего. Если будет взаимозаменяемость левого защитника и левого полузащитника, они будут разрывать правый фланг обороны соперника, это то, что надо «Зениту».

    Это развяжет руки Халку, который все время под опекой двух-трех игроков соперника, а Жирков умеет атаковать. На мой взгляд, Жирков пока не использовал весь свой возможный потенциал», – сказал Орлов.

    Источник: Р-Спорт

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    28.08.2015 22:43
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 29 августа 2015, 12:18

      В футбол играют ногами...

      -1
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