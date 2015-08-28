«Вольфсбург» подтвердил, что де Брюйне станет игроком «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что полузащитник команды Кевин де Брюйне в ближайшее время отправится в «Манчестер Сити».

Игрок также не попал в заявку на сегодняшний матч «волков» с «Шальке-04» и больше не сыграет за клуб.

Сторонам осталось урегулировать последние детали сделки, которая будет официально завершена до конца завтрашнего дня.