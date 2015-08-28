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    «Вольфсбург» подтвердил, что де Брюйне станет игроком «Манчестер Сити»

    Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что полузащитник команды Кевин де Брюйне в ближайшее время отправится в «Манчестер Сити».

    Игрок также не попал в заявку на сегодняшний матч «волков» с «Шальке-04» и больше не сыграет за клуб.

    Сторонам осталось урегулировать последние детали сделки, которая будет официально завершена до конца завтрашнего дня.

    Источник: Goal.com

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    28.08.2015 22:13
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Genri 100 29 августа 2015, 11:45

      Добрый день,опять не в тему но всё же,что у вас с календарём и временем матчей лиги чемпионов группового этапа,захожу на страницу,а там на ближайшее время матчей не запланировано,вот вам полный календарь,время и дата:
      Тур 1
      15.09. 20:45
      Бенфика
      Астана

      15.09. 20:45
      Вольфсбург
      ЦСКА

      15.09. 20:45
      Галатасарай
      Атлетико

      15.09. 20:45
      Манчестер Сити
      Ювентус

      15.09. 20:45
      ПСВ
      Манчестер Юнайтед

      15.09. 20:45
      ПСЖ
      Мальмё

      15.09. 20:45
      Реал Мадрид
      Шахтер Донецк

      15.09. 20:45
      Севилья
      Боруссия М

      16.09. 20:45
      Байер
      БАТЭ

      16.09. 20:45
      Валенсия
      Зенит

      16.09. 20:45
      Гент
      Лион

      16.09. 20:45
      Динамо Загреб
      Арсенал

      16.09. 20:45
      Динамо Киев
      Порту

      16.09. 20:45
      Олимпиакос
      Бавария

      16.09. 20:45
      Рома
      Барселона

      16.09. 20:45
      Челси
      Маккаби Тель-Авив

      Тур 2
      29.09. 20:45
      Арсенал
      Олимпиакос

      29.09. 20:45
      Бавария
      Динамо Загреб

      29.09. 20:45
      Барселона
      Байер

      29.09. 20:45
      БАТЭ
      Рома

      29.09. 20:45
      Зенит
      Гент

      29.09. 20:45
      Лион
      Валенсия

      29.09. 20:45
      Маккаби Тель-Авив
      Динамо Киев

      29.09. 20:45
      Порту
      Челси

      30.09. 18:00
      Астана
      Галатасарай

      30.09. 20:45
      Атлетико
      Бенфика

      30.09. 20:45
      Боруссия М
      Манчестер Сити

      30.09. 20:45
      Мальмё
      Реал Мадрид

      30.09. 20:45
      Манчестер Юнайтед
      Вольфсбург

      30.09. 20:45
      ЦСКА
      ПСВ

      30.09. 20:45
      Шахтер Донецк
      ПСЖ

      30.09. 20:45
      Ювентус
      Севилья

      Тур 3
      20.10. 20:45
      Арсенал
      Бавария

      20.10. 20:45
      Байер
      Рома

      20.10. 20:45
      БАТЭ
      Барселона

      20.10. 20:45
      Валенсия
      Гент

      20.10. 20:45
      Динамо Загреб
      Олимпиакос

      20.10. 20:45
      Динамо Киев
      Челси

      20.10. 20:45
      Зенит
      Лион

      20.10. 20:45
      Порту
      Маккаби Тель-Авив

      21.10. 20:45
      Атлетико
      Астана

      21.10. 20:45
      Вольфсбург
      ПСВ

      21.10. 20:45
      Галатасарай
      Бенфика

      21.10. 20:45
      Мальмё
      Шахтер Донецк

      21.10. 20:45
      Манчестер Сити
      Севилья

      21.10. 20:45
      ПСЖ
      Реал Мадрид

      21.10. 20:45
      ЦСКА
      Манчестер Юнайтед

      21.10. 20:45
      Ювентус
      Боруссия М

      Тур 4
      03.11. 17:00
      Астана
      Атлетико

      03.11. 21:45
      Бенфика
      Галатасарай

      03.11. 21:45
      Боруссия М
      Ювентус

      03.11. 21:45
      Манчестер Юнайтед
      ЦСКА

      03.11. 21:45
      ПСВ
      Вольфсбург

      03.11. 21:45
      Реал Мадрид
      ПСЖ

      03.11. 21:45
      Севилья
      Манчестер Сити

      03.11. 21:45
      Шахтер Донецк
      Мальмё

      04.11. 21:45
      Бавария
      Арсенал

      04.11. 21:45
      Барселона
      БАТЭ

      04.11. 21:45
      Гент
      Валенсия

      04.11. 21:45
      Лион
      Зенит

      04.11. 21:45
      Маккаби Тель-Авив
      Порту

      04.11. 21:45
      Олимпиакос
      Динамо Загреб

      04.11. 21:45
      Рома
      Байер

      04.11. 21:45
      Челси
      Динамо Киев

      Тур 5
      24.11. 19:00
      БАТЭ
      Байер

      24.11. 19:00
      Зенит
      Валенсия

      24.11. 21:45
      Арсенал
      Динамо Загреб

      24.11. 21:45
      Бавария
      Олимпиакос

      24.11. 21:45
      Барселона
      Рома

      24.11. 21:45
      Лион
      Гент

      24.11. 21:45
      Маккаби Тель-Авив
      Челси

      24.11. 21:45
      Порту
      Динамо Киев

      25.11. 17:00
      Астана
      Бенфика

      25.11. 19:00
      ЦСКА
      Вольфсбург

      25.11. 21:45
      Атлетико
      Галатасарай

      25.11. 21:45
      Боруссия М
      Севилья

      25.11. 21:45
      Мальмё
      ПСЖ

      25.11. 21:45
      Манчестер Юнайтед
      ПСВ

      25.11. 21:45
      Шахтер Донецк
      Реал Мадрид

      25.11. 21:45
      Ювентус
      Манчестер Сити

      Тур 6
      08.12. 21:45
      Бенфика
      Атлетико

      08.12. 21:45
      Вольфсбург
      Манчестер Юнайтед

      08.12. 21:45
      Галатасарай
      Астана

      08.12. 21:45
      Манчестер Сити
      Боруссия М

      08.12. 21:45
      ПСВ
      ЦСКА

      08.12. 21:45
      ПСЖ
      Шахтер Донецк

      08.12. 21:45
      Реал Мадрид
      Мальмё

      08.12. 21:45
      Севилья
      Ювентус

      09.12. 21:45
      Байер
      Барселона

      09.12. 21:45
      Валенсия
      Лион

      09.12. 21:45
      Гент
      Зенит

      09.12. 21:45
      Динамо Загреб
      Бавария

      09.12. 21:45
      Динамо Киев
      Маккаби Тель-Авив

      09.12. 21:45
      Олимпиакос
      Арсенал

      09.12. 21:45
      Рома
      БАТЭ

      09.12. 21:45
      Челси
      Порту

      0
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 29 августа 2015, 08:33

      Еще Перишич перешел в Интер. Теперь Вольфсбургу больше нельзя никого терять.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 29 августа 2015, 06:58

      Ни чё волчьему городу уже не поможет. Негры, избежавшие рабства в америке, но принуждённые работать в клубе, под крышей криминальных международных организаций, вам покажут!!!! Что покажут не знаю, но покажут!

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      Рейтинг: +10

      Kristfr 28 августа 2015, 23:44

      заиграет, да еще как!!великолепное приобретение!успехов

      0
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      Рейтинг: +15

      El Nino Chelsea 28 августа 2015, 23:20

      Посмотрим заиграет ли в сити

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