«Вольфсбург» подтвердил, что де Брюйне станет игроком «Манчестер Сити»

Добрый день,опять не в тему но всё же,что у вас с календарём и временем матчей лиги чемпионов группового этапа,захожу на страницу,а там на ближайшее время матчей не запланировано,вот вам полный календарь,время и дата:
Тур 1
15.09. 20:45
Бенфика
Астана
15.09. 20:45
Вольфсбург
ЦСКА
15.09. 20:45
Галатасарай
Атлетико
15.09. 20:45
Манчестер Сити
Ювентус
15.09. 20:45
ПСВ
Манчестер Юнайтед
15.09. 20:45
ПСЖ
Мальмё
15.09. 20:45
Реал Мадрид
Шахтер Донецк
15.09. 20:45
Севилья
Боруссия М
16.09. 20:45
Байер
БАТЭ
16.09. 20:45
Валенсия
Зенит
16.09. 20:45
Гент
Лион
16.09. 20:45
Динамо Загреб
Арсенал
16.09. 20:45
Динамо Киев
Порту
16.09. 20:45
Олимпиакос
Бавария
16.09. 20:45
Рома
Барселона
16.09. 20:45
Челси
Маккаби Тель-Авив
Тур 2
29.09. 20:45
Арсенал
Олимпиакос
29.09. 20:45
Бавария
Динамо Загреб
29.09. 20:45
Барселона
Байер
29.09. 20:45
БАТЭ
Рома
29.09. 20:45
Зенит
Гент
29.09. 20:45
Лион
Валенсия
29.09. 20:45
Маккаби Тель-Авив
Динамо Киев
29.09. 20:45
Порту
Челси
30.09. 18:00
Астана
Галатасарай
30.09. 20:45
Атлетико
Бенфика
30.09. 20:45
Боруссия М
Манчестер Сити
30.09. 20:45
Мальмё
Реал Мадрид
30.09. 20:45
Манчестер Юнайтед
Вольфсбург
30.09. 20:45
ЦСКА
ПСВ
30.09. 20:45
Шахтер Донецк
ПСЖ
30.09. 20:45
Ювентус
Севилья
Тур 3
20.10. 20:45
Арсенал
Бавария
20.10. 20:45
Байер
Рома
20.10. 20:45
БАТЭ
Барселона
20.10. 20:45
Валенсия
Гент
20.10. 20:45
Динамо Загреб
Олимпиакос
20.10. 20:45
Динамо Киев
Челси
20.10. 20:45
Зенит
Лион
20.10. 20:45
Порту
Маккаби Тель-Авив
21.10. 20:45
Атлетико
Астана
21.10. 20:45
Вольфсбург
ПСВ
21.10. 20:45
Галатасарай
Бенфика
21.10. 20:45
Мальмё
Шахтер Донецк
21.10. 20:45
Манчестер Сити
Севилья
21.10. 20:45
ПСЖ
Реал Мадрид
21.10. 20:45
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
21.10. 20:45
Ювентус
Боруссия М
Тур 4
03.11. 17:00
Астана
Атлетико
03.11. 21:45
Бенфика
Галатасарай
03.11. 21:45
Боруссия М
Ювентус
03.11. 21:45
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
03.11. 21:45
ПСВ
Вольфсбург
03.11. 21:45
Реал Мадрид
ПСЖ
03.11. 21:45
Севилья
Манчестер Сити
03.11. 21:45
Шахтер Донецк
Мальмё
04.11. 21:45
Бавария
Арсенал
04.11. 21:45
Барселона
БАТЭ
04.11. 21:45
Гент
Валенсия
04.11. 21:45
Лион
Зенит
04.11. 21:45
Маккаби Тель-Авив
Порту
04.11. 21:45
Олимпиакос
Динамо Загреб
04.11. 21:45
Рома
Байер
04.11. 21:45
Челси
Динамо Киев
Тур 5
24.11. 19:00
БАТЭ
Байер
24.11. 19:00
Зенит
Валенсия
24.11. 21:45
Арсенал
Динамо Загреб
24.11. 21:45
Бавария
Олимпиакос
24.11. 21:45
Барселона
Рома
24.11. 21:45
Лион
Гент
24.11. 21:45
Маккаби Тель-Авив
Челси
24.11. 21:45
Порту
Динамо Киев
25.11. 17:00
Астана
Бенфика
25.11. 19:00
ЦСКА
Вольфсбург
25.11. 21:45
Атлетико
Галатасарай
25.11. 21:45
Боруссия М
Севилья
25.11. 21:45
Мальмё
ПСЖ
25.11. 21:45
Манчестер Юнайтед
ПСВ
25.11. 21:45
Шахтер Донецк
Реал Мадрид
25.11. 21:45
Ювентус
Манчестер Сити
Тур 6
08.12. 21:45
Бенфика
Атлетико
08.12. 21:45
Вольфсбург
Манчестер Юнайтед
08.12. 21:45
Галатасарай
Астана
08.12. 21:45
Манчестер Сити
Боруссия М
08.12. 21:45
ПСВ
ЦСКА
08.12. 21:45
ПСЖ
Шахтер Донецк
08.12. 21:45
Реал Мадрид
Мальмё
08.12. 21:45
Севилья
Ювентус
09.12. 21:45
Байер
Барселона
09.12. 21:45
Валенсия
Лион
09.12. 21:45
Гент
Зенит
09.12. 21:45
Динамо Загреб
Бавария
09.12. 21:45
Динамо Киев
Маккаби Тель-Авив
09.12. 21:45
Олимпиакос
Арсенал
09.12. 21:45
Рома
БАТЭ
09.12. 21:45
Челси
Порту
Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявил, что полузащитник команды Кевин де Брюйне в ближайшее время отправится в «Манчестер Сити».
Игрок также не попал в заявку на сегодняшний матч «волков» с «Шальке-04» и больше не сыграет за клуб.
Сторонам осталось урегулировать последние детали сделки, которая будет официально завершена до конца завтрашнего дня.