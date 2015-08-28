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    РФПЛ. Гол Нобоа позволил «Ростову» обыграть «Амкар»

    «Ростов» продолжает удивлять: находившаяся на грани вылета в концовке прошлого сезона, команда Курбана Бердыева еще до начала тура была рядом с зоной еврокубков, а теперь сохранит за собой пятое место и до следующего уикэнда. Победу ростовчанам принес гол Кристиана Нобоа, стоит также отметить, что хозяевам сегодня помогло удаление у «Амкара» Фегора Огуде, который ударил по лицу Тимофея Калачева.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) - Амкар (Пермь) - 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 — Нобоа, 65.

    Ростов: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Маргасов, Калачев, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Азмун (Бухаров, 76), Полоз (Байрамян, 88).

    Амкар: Селихов, Занев, Белоруков, Черенчиков, Бутко, Джикия (Комолов, 32), Гол, Баланович (Салугин, 74), Огуде, Пеев (Узочакву, 64), Прудников.

    Предупреждения: Маргасов, 46; Пеев, 51; Калачев, 59; Азмун, 59; Салугин, 84; Черенчиков, 87; Комолов, 90+4.

    Удаление: Огуде, 58.

    Судья: Алексей Матюнин (Москва)

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 21:55
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 августа 2015, 10:07

      Изумительный гол Набоа, а вот Сердару и Бухарову не повезло.
      Ростов с заслуженной победой!!!

      0
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 29 августа 2015, 03:19

      Ростов очень симпатичный в этом сезоне. А гол - настоящий шедевр. Заодно бы отметил Калачева, как отличного распасовщика

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > Тот еще Бобер 29 августа 2015, 08:03

      Зато как человек авно. Он на 2 красные напакостил!

      0
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      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- > sochi-2013 29 августа 2015, 08:59

      Вот ты настоящее гaмнo.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 29 августа 2015, 02:42

      Ростов играл лучше, но пока не произошло удаление мяч не шел в ворота...

      0
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      Рейтинг: +24

      Premium 29 августа 2015, 00:50

      Пятница - день договорняка!

      -1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Premium 29 августа 2015, 06:29

      Точно! А то я всё думал о том, как умудрился ЦСКА у Ростова выиграть. Ведь пятница была. Гол на Дзагоева записали, хотя он в ворота не попал а судейки офсайд, почему то, не заметили. да и слаб глазами стал судейка к концу матча. Чистый пенальти в ворота конские не увидел. Хотя чего там рассуждать, а тем более, обвинять судеек. Это они по привычке делают. Ведь указ, на вытягивание коней "за уши" из болота, лет пять назад написан и его пока не отменили.

      0
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      Рейтинг: +443

      EVM 28 августа 2015, 23:23

      Шедевральный гол Нобоа! Молодчина, с возвращением, Кристиан!

      1
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      Рейтинг: +62

      bol161r 28 августа 2015, 23:22

      С победой! Молодцы!

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 28 августа 2015, 22:49

      Я всегда был против присутствия африканцев в России, заодно и в футбольных клубах. Именно африканцев, а не просто негров. Живут, пляшут , ничего не делают, работать не хотят, попрошайничают, ноют, а в последнее время ещё и требуют к себе отдельного внимания. Дикие люди и дикие нравы. Вон, европейцы чуть чуть пустили их к себе, и что?

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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер > Зенит 2015 29 августа 2015, 03:19

      отечественные футболисты у нас тоже часто пешком ходят и в европе не слишком востребованы )

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Тот еще Бобер 29 августа 2015, 06:10

      Африканцы так бегают, что не угонишься. Львы, гиены и леопарды приучили их драпать так, что только смуглые пятки сверкают. Примером тому бывший африканец, раб и бегун - Болт. А вот осторожности они, негры африканские, так и не научились. Всех учеников крокодилы скушали.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > anjaneri 29 августа 2015, 06:17

      Это ты им скажи. Они друг друга кулинарят без всяких столовых блюд, кастрюль и прочей кухонной утвари. В листья банановые завернут и в костёр, а если некогда так и в сыром виде употребляют. Там же как. Не успел сам сожрать, придут и отберут. Львы, гиены там всякие и, даже, крокодилы с леопардами.

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      Рейтинг: +14

      гоша 344 28 августа 2015, 22:07

      большое спасибо тренеру и игрокам. на выходные хорошее настроение обеспечено. 12 очков!!! МОЛОДЦЫ!!!

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