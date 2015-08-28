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    Работы на новом стадионе «Зенита» выполнены лишь на 75%

    На сегодняшний день на строящемся стадионе «Зенита» на Крестовском острове закончены работы по раскружаливанию кровли стадиона, идет процесс стабилизации.

    В сентябре планируется завершить монтаж пилонов до верхней отметки – 110 метров и выполнить их подсветку. Основной задачей является подключение стадиона к электроснабжению по постоянной схеме, а также выполнение работы по закрытию теплового контура.

    Общий объем строительных работ по Стадиону на Крестовском острове на сегодняшний день выполнен на 75%.

    Напомним, что сдача объекта запланирована на 27 мая 2016 года, а первый матч на арене может быть сыгран уже через год.

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    28.08.2015 20:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1307

      Taps 28 августа 2015, 22:13

      А что вы хотите ?
      Деньги 3 раза разворовывали .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +649

      Sanches65 28 августа 2015, 22:01

      Тогда к кубку Конфедераций не успеют...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 августа 2015, 21:08

      Сколько строят то его уже?

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