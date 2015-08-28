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    «Терек» будет жаловаться на букмекеров в РФПЛ

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов заявил, что клуб будет жаловаться в РФПЛ из-за того, что многие букмекеры посчитали сегодняшний матч 7-го тура чемпионата России с «Уралом» договорным.

    «Я лично буду делать все, чтобы противодействовать слухам о договорных матчах. Я вынесу этот вопрос на обсуждение на общем собрании РФПЛ. Я предлагаю, чтобы букмекеры, которые распространяют слухи о якобы договорном характере матчей, платили штрафы за то, что позорят клубы.

    Информация, которая появилась, – полный бред. И из-за нее так получилось, что если бы мы сегодня выиграли, все бы сказали, что "Урал" "сдал" нам игру. Мы заранее находились в кошмарном положении. "Терек" убили психологически. Ситуация получилась такая, что я лично даже и не знал, что лучше – победить или проиграть. Если бы выиграли, могли бы столько мусора на нас повесить, что его было бы очень сложно выгребать. Так что с какой-то стороны даже хорошо, что встреча завершилась вничью», — заявил вице-президент грозненского клуба.

    Источник: ТАСС

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    28.08.2015 20:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 29 августа 2015, 02:46

      говорят что после прогруза на победу терека, решили играть ничью, всё как с МММ )))

      0
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      Рейтинг: -66

      prosport69 28 августа 2015, 20:49

      Вечно они всем недовольны

      -1
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