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    Рахимов: «Про договорной матч спросите тех идиотов, кто это пишет и говорит об этом»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после матча 7-го тура РФПЛ с «Уралом» (3:3) еще раз отметил, что игра не носила договорного характера.

    - Сгорели миллионы тех, кто не выиграл сегодня в букмерских конторах, вы потеряли два очка…

    - Спросите тех идиотов, кто это пишет и говорит об этом. Бараньи высказывания и бараньи идеи я комментировать не хочу.

    - Чего не хватило "Тереку"?

    - По горячим следам очень тяжело анализировать. Могли забить четвертый и пятый мячи, тогда игра бы закончилась. Такие моменты надо использовать, и ничего бы не случилось. Пропустили простой гол. Сегодня очень плохо сыграли при фланговых подачах.

    - Ерохин удивил?

    - Играл на своем уровне, выглядел хорошо. Хочу отметить, что те игроки, которые выходили у нас на замену, не усилили игру - это сказалось.

    - Когда "Терек" одержит первую победу?

    - Надеялись, что сегодня. Надеялись, что это произойдет с "Динамо". Хочу отметить, что и проиграли мы всего один раз. Надеюсь, что победа случится, мы же будем стараться и играть на победу. Были близки сегодня, но особых претензий предъявить не могу. Ошибались чаще обычного. В начале матча не контролировали зоны. Игра состоит из ошибок. К сожалению, сегодня мы их допустили больше. Обидно, что трех мячей не хватило для победы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.08.2015 19:56
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