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    Ван дер Сар: «Вечер в Москве был ярчайшим моментом всей моей карьеры футболиста»

    Легенда «Манчестер Юнайтед» вратарь Эдвин ван дер Сар считает, что «манкунианцы» и «Вольфсбург» поделят первые два места в группе B Лиги чемпионов, где также играют ЦСКА и ПСВ.

    – Многие говорят, что в группе В команды очень близки по классу. Вы как бывший голкипер "МЮ" тоже считаете, что явных фаворитов в этой группе нет?

    – И для ПСВ из моей родной Голландии, и для ЦСКА получить в соперники "Манчестер Юнайтед" – это серьезный вызов. "Юнайтед" считаю фаворитом группы. А для "МЮ" визит в Россию – это большие воспоминания. Если правильно понимаю, моя бывшая команда сыграет на том самом стадионе в "Лужниках", где в 2008 году выиграла финал Лиги чемпионов?

    – Нет, "Лужники" сейчас на реконструкции. А играть будут либо в Химках, либо на "Локомотиве".

    – В любом случае поездка в Москву навеет великолепные воспоминания на Кэррика, Руни и некоторых других футболистов, которые по-прежнему остались в команде. И на членов административного состава, которых в "МЮ" осталось с тех пор куда больше, чем игроков. Та победа была величайшим триумфом в жизни всех, кто в ней участвовал.

    До сих пор помню, как вытащил последний пенальти, какими глазами обе команды – и мы, и "Челси" – на это смотрели... Этот вечер был ярчайшим моментом во всей моей не самой короткой карьере футболиста, и тот сэйв при встрече вспоминают все, с кем мы видимся. Для меня тот московский эпизод – настоящая фантастика.

    "Вольфсбург" расцениваю как команду номер два в этой группе. Обладатель Кубка Германии, второе место в таком чемпионате, как бундеслига, – это очень, очень серьезно. Думаю, что ЦСКА и ПСВ будет сложно против таких соперников, как "МЮ" и "волки". Хотя однозначно заявлять, что "Вольфсбург" сильнее ЦСКА, я бы не стал. На поле может произойти все, что угодно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.08.2015 19:48
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