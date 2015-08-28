Вингер «Зенита» Мигель Данни получил вызов в сборную Португалии на товарищеский матч против Франции и матч отборочного раунда Евро-2016 со сборной Албании. Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Бету ("Севилья"), Руй Патрисиу ("Спортинг")

Защитники: Бруну Алвеш ("Фенербахче"), Жозе Фонти ("Сатугемптон"), Элизеу ("Бенфика"), Пепе ("Реал"), Рафаэль Герреро ("Лорьян"), Рикарду Кравалью ("Монако"), Виеринья ("Вольфсбург");

Полузащитники: Адриен Силва ("Спортинг"), Андре Перейра ("Порту"), Жоау Моутинью ("Монако"), Мигель Велозу ("Динамо" Киев);

Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Данни ("Зенит"), Эдер ("Суонси"), Нани ("Фенербахче"), Рикарду Куарежма ("Бешикташ"), Варела ("Порту").