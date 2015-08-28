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    Данни получил вызов в сборную Португалии

    Вингер «Зенита» Мигель Данни получил вызов в сборную Португалии на товарищеский матч против Франции и матч отборочного раунда Евро-2016 со сборной Албании. Полностью список выглядит следующим образом:

    Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Бету ("Севилья"), Руй Патрисиу ("Спортинг")

    Защитники: Бруну Алвеш ("Фенербахче"), Жозе Фонти ("Сатугемптон"), Элизеу ("Бенфика"), Пепе ("Реал"), Рафаэль Герреро ("Лорьян"), Рикарду Кравалью ("Монако"), Виеринья ("Вольфсбург");

    Полузащитники: Адриен Силва ("Спортинг"), Андре Перейра ("Порту"), Жоау Моутинью ("Монако"), Мигель Велозу ("Динамо" Киев);

    Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Данни ("Зенит"), Эдер ("Суонси"), Нани ("Фенербахче"), Рикарду Куарежма ("Бешикташ"), Варела ("Порту").

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 19:24
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