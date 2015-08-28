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    РФПЛ. «Урал» и «Терек» поделили очки

    Грозненский «Терек» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в рамках матчах седьмого тура Премьер-лиги.

    Хозяева поля смогли сравнять счет в поединке за несколько минут до конца второй половины игры.

    Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Терек (Грозный) – 3:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Манучарян, 8; 2:0 – Фонтанельо, 15; 2:1 – Рыбус, 21. 2:2 – Садаев, 38. 2:3 – Айссати, 66. 3:3 – Ерохин, 86.

    Урал: Арапов,.Хозин, Фонтанельо, Фидлер, Кулаков, Подберезкин (Бургомистров, 69), Емельянов, Ерохин, Асеведо, Лунгу (Дорожкин, 77), Манучарян (Страндберг, 44)

    Терек: Годзюр,Кудряшов, Родолфо, Семенов, Уциев, Кузяев (Пирис, 84), Рыбус, Маурисио, Иванов, Айсати, Садаев (Мбенге, 63).

    Предупреждения: Уциев, 70; Мбенге, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 18:59
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 29 августа 2015, 02:35

      Мудко сказал, что он смотрел договорняка не было xD

      0
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      Рейтинг: +24

      Premium 29 августа 2015, 00:51

      Должок почти вернулся. Осталось Уралу в гостях пригубить и всё норм. Не зря в рпл оставил их Терек.

      0
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 28 августа 2015, 22:49

      Лига Ставок видно решила подбить денег, кинули инсайд, через никому не нужного журналюгу, что будет договорняк и подняли на Чеченах понесших деньги, очень много... Все просто, обычное дело для наших букмекеров...

      0
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      Рейтинг: +51

      grihakr 28 августа 2015, 22:03

      некоторые голы как без защитников забивались

      1
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      Рейтинг: +23

      nik. 28 августа 2015, 21:25

      Да ну их.Завтра футбольный день.Есть интересные матчи.Посмотрим!

      0
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      Рейтинг: +1154

      inzek 28 августа 2015, 21:09

      3-3! у кого-то ставка сорвалась или кто-то куш на ничью сорвал!

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 28 августа 2015, 21:08

      таких откровенных неприкрытых догов я давно не видел...

      1
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      Рейтинг: +13

      tander 28 августа 2015, 20:57

      Взять бы пример с Италии и посмотреть, куда что приведет.. только вот не допустят.. многие посыпятся.. позор..

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      Рейтинг: +93

      pravda 28 августа 2015, 20:23

      А в чем тут договор? Те кто так говорят, можно несколько доводов...ну или ответ на вопрос: кому из команд выгодна ничья?

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      Рейтинг: +23

      nik. > pravda 28 августа 2015, 21:09

      Зря Урал вынес ссор из избы.Сейчас в наше время это не модно.Внутри клуба решили бы вопрос и все.

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      Рейтинг: +24

      Premium > pravda 29 августа 2015, 00:57

      Тереку гарантировано 4 очка. Уралу одно

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      Рейтинг: +23

      nik. 28 августа 2015, 20:02

      Жаль парни.Сколько ставил бывало в надежде хоть как то немного выиграть...Но при таких раскладах бесполезно...

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