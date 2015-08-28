«Локомотив» подтвердил факт переговоров по трансферу Буссуфы

Российский "Локомотив" ведет переговоры с бельгийским "Андерлехтом" о переходе марокканского полузащитника Мбарка Буссуфа, ситуация прояснится в ближайшие дни.

"По ситуации с Буссуфа ясность наступит в ближайшие пару дней. Переговоры с "Андерлехтом" ведутся", - сказал спортивный директор московского клуба Кирилл Котов.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" и "Андерлехт" согласовали условия трансфера 31-летнего хавбека.