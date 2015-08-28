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    «Локомотив» подтвердил факт переговоров по трансферу Буссуфы

    Российский "Локомотив" ведет переговоры с бельгийским "Андерлехтом" о переходе марокканского полузащитника Мбарка Буссуфа, ситуация прояснится в ближайшие дни.

    "По ситуации с Буссуфа ясность наступит в ближайшие пару дней. Переговоры с "Андерлехтом" ведутся", - сказал спортивный директор московского клуба Кирилл Котов.

    Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" и "Андерлехт" согласовали условия трансфера 31-летнего хавбека.

    Источник: ТАСС

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    28.08.2015 18:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 28 августа 2015, 18:46

      Решили избавиться от балласта возростного) и заодно разгрузить ведомость для финансового "fair play")

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