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    Шишкин: «Название «Скендербеу» многие даже выговорить не могут»

    Защитник московского "Локомотива" Роман Шишкин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    "Про Албанию я мало что знаю, был там как-то со борной, не помню в каком году. Что касается команды "Скендербеу", то мы уже шутили, что многие не могут выговорить название. Я не то чтобы пристально, но следил, как этот коллектив проходил свой отборочный цикл. Так что имею о них представление, хоть и поверхностное.

    Не могу сказать, повезло нам с жеребьевкой или нет. Наша группа скорее проходима, чем нет. "Спортинг" - веселая, но непростая команда. Все это мы видели в играх с ЦСКА. Португальцы - номер один в нашей группе, о "Бешикташе" в последние годы как-то мало имею представление, но он всегда на слуху и находится на передовых позициях в Турции. Да и играть в Стамбуле при тамошней атмосфере невероятно сложно. Думаю, многие в нашей команде при таких болельщиках еще не играли и через это стоит пройти", - заявил Шишкин.

    Источник: Sportbox.ru

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    28.08.2015 18:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +790

      denisov 29 августа 2015, 22:21

      Вот будет, если албанцы 1 место займут)

      -1
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 28 августа 2015, 20:16

      Проводницы максимум третье место возьмут. Еще и гляди скендербеу влетят. Тогда и посмеются они над ними.)))

      -3
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich > Анжи_Монако_05 31 августа 2015, 17:21

      сосни, черножопый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 28 августа 2015, 18:52

      Сидя на лавке у тебя будет время научится выговаривать название этой команды))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Jakson Soccer 28 августа 2015, 20:17

      При чём тут лавка???!!! Шишкин игрок основного состава

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