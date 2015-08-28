Пеев: «Должны прервать полосу неудач в матче с «Ростовом»

Полузащитник "Амкара" Георги Пеев поделился своими ожиданиями перед матчем 7-го тура РФПЛ против "Ростова".

"Мы должны прервать полосу неудач, которая преследует нашу команду последние игры. Понятно, что этот момент должен произойти когда-нибудь точно, но хотелось бы, чтобы уже в Ростове-на-Дону. Настроение нормальное, готовимся к предстоящему сопернику и понимаем, что нам придется на выезде очень тяжело. В "Ростове" собраны очень хорошие футболисты, но ведь исход противостояния зависит не только от них, но и от наших действий тоже", - заявил Пеев.

Подробности - в интервью Георги Пеева, которое болгарин дал корреспонденту "Бомбардира" Ивану Адаменко.