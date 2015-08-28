Ниассе: «Такая группа - не худший вариант»

Нападающий "Локомотива" Умар Ниассе прокомментировал итог жеребьевки группового раунда Лиги Европы. "Локомотив" попал в одну группу с португальским "Спортингом", турецким "Бешикташем" и албанским "Скендербеу".



"Такая группа - не худший вариант. Отмечу, что "Бешикташ" и "Спортинг" - хорошие соперники с поставленной командной игрой и отличными болельщиками. Хотелось бы встретиться с английскими командами, но они не попали в нашу группу. Будем готовиться к матчам с нашими соперниками. Если мы хорошо стартуем, то сможем выйти в плей-офф Лиги Европы.



Об албанской команде ничего не знаю. Тем не менее наша команда знает, как играть против таких соперников. В России есть похожие команды. Думаю, больше всего стоит беспокоиться о матчах со "Спортингом" и "Бешикташем". В Турции будет очень сложно играть, так как местные фанаты просто сумасшедшие. Конечно, я встречался с "Бешикташем", когда играл в Турции. Могу сказать, что эту команду будут подгонять фанаты, и поддержка придаст сил турецкому клубу. Болельщики "Бешикташа" - одни из лучших в чемпионате Турции. Тем не менее нам нужно начинать побеждать в первых играх вне зависимости от соперника", - заявил Ниассе.