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    Ниассе: «Такая группа - не худший вариант»

    Нападающий "Локомотива" Умар Ниассе прокомментировал итог жеребьевки группового раунда Лиги Европы. "Локомотив" попал в одну группу с португальским "Спортингом", турецким "Бешикташем" и албанским "Скендербеу".

    "Такая группа - не худший вариант. Отмечу, что "Бешикташ" и "Спортинг" - хорошие соперники с поставленной командной игрой и отличными болельщиками. Хотелось бы встретиться с английскими командами, но они не попали в нашу группу. Будем готовиться к матчам с нашими соперниками. Если мы хорошо стартуем, то сможем выйти в плей-офф Лиги Европы.

    Об албанской команде ничего не знаю. Тем не менее наша команда знает, как играть против таких соперников. В России есть похожие команды. Думаю, больше всего стоит беспокоиться о матчах со "Спортингом" и "Бешикташем". В Турции будет очень сложно играть, так как местные фанаты просто сумасшедшие. Конечно, я встречался с "Бешикташем", когда играл в Турции. Могу сказать, что эту команду будут подгонять фанаты, и поддержка придаст сил турецкому клубу. Болельщики "Бешикташа" - одни из лучших в чемпионате Турции. Тем не менее нам нужно начинать побеждать в первых играх вне зависимости от соперника", - заявил Ниассе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.08.2015 17:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 28 августа 2015, 18:54

      Вот и посмотрим как вы будете побеждать, а ты забивать с самых первых игр.

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