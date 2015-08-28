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    В Ростове открыли памятник Виктору Понедельнику

    Памятник знаменитому советскому футболисту Виктору Понедельнику был открыт у стадиона "Олимп 2" в Ростове-на-Дону в пятницу. В церемонии открытии памятника приняли участие сам Понедельник, заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, а также ветераны футбола, с которыми играл прославленный нападающий.

    Понедельник, родившийся в 1937 году, будучи футболистом выступал за ростовские "Ростсельмаш" (1956-1958 гг) и СКА (1959-1965 гг). За сборную СССР провел 29 матчей, забив 20 мячей. Является чемпионом Европы 1960 года. В финале Евро-1960 забил победный гол в ворота команды Югославии.

    Источник: ТАСС

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    28.08.2015 17:35
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