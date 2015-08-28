Тухель: «Краснодар» - один из лучших клубов России»

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель назвал "Краснодар" одним из лучших клубов России, комментируя результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Это действительно интересная группа. На гостевом матче с ПАОКом будет царить незабываемая атмосфера, "Краснодар" - один из лучших российских клубов, а "Габала" обыграла "Панатинаикос". Мы как следует подготовимся и подойдем к этим матчам во всеоружии", - заявил Тухель.