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    Тухель: «Краснодар» - один из лучших клубов России»

    Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель назвал "Краснодар" одним из лучших клубов России, комментируя результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    "Это действительно интересная группа. На гостевом матче с ПАОКом будет царить незабываемая атмосфера, "Краснодар" - один из лучших российских клубов, а "Габала" обыграла "Панатинаикос". Мы как следует подготовимся и подойдем к этим матчам во всеоружии", - заявил Тухель.

    Источник: УЕФА

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    28.08.2015 16:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      СПАРТАК М БОРУССИЯ Д 28 августа 2015, 16:48

      ДАВАЙ РОДНЫЕ НУЖНО ВСЕХ РАЗОРВАТЬ В КЛОЧЬЯ, ВПЕРЕД БОРУССИЯ ДОРТМУНД!!!

      0
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      Рейтинг: +13

      Arti novochek > СПАРТАК М БОРУССИЯ Д 28 августа 2015, 16:54

      В каком месте они тебе родные интересно?

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > СПАРТАК М БОРУССИЯ Д 28 августа 2015, 17:02

      Боруссии вообще в падло в таком турнире выступать

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      Рейтинг: +101

      Ver > Стаz 28 августа 2015, 17:56

      С чего бы...самый такой тухельский турнир...

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