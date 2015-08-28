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    Миранчук: «Результатом жеребьевки доволен»

    Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал итоги группового турнира Лиги Европы, в ходе которой железнодорожникам в соперники достались "Спортинг" (Португалия), "Бешикташ" (Турция) и "Скендербеу" (Албания). Хавбек остался доволен подбором соперников.

    "Хотел, чтобы попалась дортмундская "Боруссия", но результатом жеребьевки все равно доволен. Даже несмотря на албанцев. Кому-то смешно, но мне кажется, никаких шуток тут быть не может, все серьезно. Про футбол в этой стране пока ничего не знаю. Что ж, скоро узнаем", - заявил Миранчук.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.08.2015 15:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 28 августа 2015, 16:07

      3 место вас ждет.

      -2
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 28 августа 2015, 15:54

      Бешикташ и спортинг очень серьезно... Турки сумашедшие деньги в футбол вкладывают и ждут результатов а именно галатасарай, фенер и бешикташ

      0
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      Рейтинг: +87

      rifcenter вернулся 28 августа 2015, 15:53

      Сарказм неуместен особенно локомотиву... Времена удачных игр в лч кончелись, пока проме разочерований ничего нет.

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