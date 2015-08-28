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    Лига Европы. «Днепр» сыграет с «Лацио», «Аякс» с «Селтиком»

    В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников по основному раунду турнира узнали "Рубин", "Краснодар" и "Локомотив".

    Группа A

    Аякс (Нидерланды)

    Селтик (Шотландия)

    Фенербахче(Турция)

    Мольде (Норвегия)

    Группа B

    Рубин (Россия)

    Ливерпуль (Англия)

    Бордо (Франция)

    Сьон (Швейцария)

    Группа C

    Боруссия (Дортмунд, Германия)

    ПАОК (Греция)

    Краснодар (Россия)

    Габала (Азербайджан)

    Группа D

    Наполи (Италия)

    Брюгге (Бельгия)

    Легия (Польша)

    Мидтьюлланд (Дания)

    Группа E

    Вильярреал (Испания)

    Виктория (Плзень, Чехия)

    Рапид (Вена, Австрия)

    Динамо (Минск, Беларусь)

    Группа F

    Марсель (Франция)

    Брага (Португалия)

    Слован (Либерец)

    Гронинген (Нидерланды)

    Группа G

    Днепр (Украина)

    Лацио (Италия)

    Сент-Этьен (Франция)

    Русенборг (Норвегия)

    Группа H

    Спортинг (Португалия)

    Бешикташ (Турция)

    Локомотив (Москва, Россия)

    Скендербеу (Албания)

    Группа I

    Базель (Швейцария)

    Фиорентина (Италия)

    Лех (Польша)

    Белененсеш (Португалия)

    Группа J

    Тоттенхэм (Англия)

    Андерлехт (Бельгия)

    Монако (Франция)

    Карабах (Азербайджан)

    Группа K

    Шальке (Германия)

    АПОЭЛ (Кипр)

    Спарта (Прага, Чехия)

    Астерис (Греция)

    Группа L

    Атлетик (Бильбао, Испания)

    АЗ Алкмаар (Нидерланды)

    Аугсбург (Германия)

    Партизан (Сербия)

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 15:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +108

      Axidan 28 августа 2015, 18:32

      если в днепре ничего не изменится в ближайшее время, клуб вылетит с позором из ле. там же щас полный ПЭ, игроки не хотят играть, тренер хочет уйти, но его не пускают, держат против воли. что такая команда может выиграть вообще? Очень жаль, что еврей просто убивает такую классную команду, которая очень достойно билась в финал ле в прошлом сезоне. стыд и позор!

      0
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      Рейтинг: +28

      Spark333 28 августа 2015, 15:44

      а)Фенер,Аякс
      б)Ливерпуль,Бордо

      с)Боруссия Д,Краснодар
      д)Наполи,Мидтьюлла
      нд
      е)Вильярреал,Рапид
      ф)Марсел
      ь,Брага
      г)Лацио,Русенборг
      н)Сп
      ортинг,Локомотив
      и)Фиорентина,
      Базель
      ж)Монако,Тоттенхем
      к)Ша
      льке04,Спарта
      л)Атлетик,Аз Алкмаар

      -1
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > Spark333 28 августа 2015, 16:41

      В общем согласен с тобой, но думаю, что вместо Мидтьюлланда, Рапида, Русенборга выйдут Брюгге, Виктория и Днепр соответственно.

      1
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      Рейтинг: +28

      Spark333 28 августа 2015, 15:20

      Днепр 4 место займет!

      -1
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