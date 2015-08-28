Лига Европы. «Днепр» сыграет с «Лацио», «Аякс» с «Селтиком»

если в днепре ничего не изменится в ближайшее время, клуб вылетит с позором из ле. там же щас полный ПЭ, игроки не хотят играть, тренер хочет уйти, но его не пускают, держат против воли. что такая команда может выиграть вообще? Очень жаль, что еврей просто убивает такую классную команду, которая очень достойно билась в финал ле в прошлом сезоне. стыд и позор!
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников по основному раунду турнира узнали "Рубин", "Краснодар" и "Локомотив".
Группа A
Аякс (Нидерланды)
Селтик (Шотландия)
Фенербахче(Турция)
Мольде (Норвегия)
Группа B
Рубин (Россия)
Ливерпуль (Англия)
Бордо (Франция)
Сьон (Швейцария)
Группа C
Боруссия (Дортмунд, Германия)
ПАОК (Греция)
Краснодар (Россия)
Габала (Азербайджан)
Группа D
Наполи (Италия)
Брюгге (Бельгия)
Легия (Польша)
Мидтьюлланд (Дания)
Группа E
Вильярреал (Испания)
Виктория (Плзень, Чехия)
Рапид (Вена, Австрия)
Динамо (Минск, Беларусь)
Группа F
Марсель (Франция)
Брага (Португалия)
Слован (Либерец)
Гронинген (Нидерланды)
Группа G
Днепр (Украина)
Лацио (Италия)
Сент-Этьен (Франция)
Русенборг (Норвегия)
Группа H
Спортинг (Португалия)
Бешикташ (Турция)
Локомотив (Москва, Россия)
Скендербеу (Албания)
Группа I
Базель (Швейцария)
Фиорентина (Италия)
Лех (Польша)
Белененсеш (Португалия)
Группа J
Тоттенхэм (Англия)
Андерлехт (Бельгия)
Монако (Франция)
Карабах (Азербайджан)
Группа K
Шальке (Германия)
АПОЭЛ (Кипр)
Спарта (Прага, Чехия)
Астерис (Греция)
Группа L
Атлетик (Бильбао, Испания)
АЗ Алкмаар (Нидерланды)
Аугсбург (Германия)
Партизан (Сербия)