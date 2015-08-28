Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА представил новый логотип Лиги Европы

    Сегодня перед жеребьевкой группового этапа в Монако состоялось официальное представление абсолютно новой концепции визуального оформления Лиги Европы УЕФА на следующий трехлетний цикл (2015-2018). Новая концепция базируется на тесной связи между игроками и болельщиками, которые вместе - на футбольном поле и за его пределами - получают благодаря турниру полный спектр эмоций.

    Значение единства выражается в закругленной "энергетической волне", которая излучается из трофея и образует новый логотип Лиги Европы. Эта волна играет центральную роль в визуальном оформлении турнира на всех медийных платформах. Она олицетворяет позитивную энергию, которая выплескивается во время ключевых отрезков матча, и успех, достигаемый благодаря духовному единению футболистов и болельщиков, вместе творящих подвиги на европейской арене.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2015 14:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      СС Варяг 28 августа 2015, 15:48

      вау

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      wasi52 28 августа 2015, 15:24

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68

      Ron09 > wasi52 28 августа 2015, 19:32

      поздравляю ты теперь очень богат и впредь не сори спамом

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11