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    Пеев: «Я был в шаге от ухода из «Амкара»

    Полузащитник "Амкара" Георги Пеев прокомментировал слухи о своем уходе из пермского клуба этим летом.

    "Да, я был почти в шаге от того, чтобы покинуть Премьер-лигу. Буквально в последний день, когда я уже заказал билет из Болгарии в Пермь, чтобы забрать свои вещи и вернуться домой, мне позвонил Гаджи Гаджиев и сказал, чтобы я пока окончательного решения не принимал, подождал его встречи с руководством команды", - заявил Пеев.

    Подробности - в интервью Георги Пеева, которое болгарин дал корреспонденту "Бомбардира" Ивану Адаменко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 14:15
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