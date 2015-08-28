Пеев: «Я был в шаге от ухода из «Амкара»

Полузащитник "Амкара" Георги Пеев прокомментировал слухи о своем уходе из пермского клуба этим летом.

"Да, я был почти в шаге от того, чтобы покинуть Премьер-лигу. Буквально в последний день, когда я уже заказал билет из Болгарии в Пермь, чтобы забрать свои вещи и вернуться домой, мне позвонил Гаджи Гаджиев и сказал, чтобы я пока окончательного решения не принимал, подождал его встречи с руководством команды", - заявил Пеев.

Подробности - в интервью Георги Пеева, которое болгарин дал корреспонденту "Бомбардира" Ивану Адаменко.